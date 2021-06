La Haica appelle à l’organisation d’un Téléthon spécial Covid-19

La Haute autorité indépendante de la communication audiovisuelle (Haica) a annoncé, dans un communiqué publié ce lundi 21 juin 2021, la prochaine tenue d’un Téléthon spécial Covid-19.

La Haica a affirmé que la décision a été prise après concertation avec le PDG de la télévision nationale et que le téléthon sera organisé sous l’égide des médias publics avec la participation des différents médias audiovisuels légaux.

L’instance a souligné que le Téléthon sera organisé très prochainement, après coordination entre la télévision et la radio tunisiennes et les télévisions et radios privées légales. Cette initiative vise à soutenir l’effort national de lutte contre le Covid-19 et à sensibiliser les citoyens sur leur rôle central dans cette lutte à travers l’application des gestes barrière et du protocole sanitaire.

M.B.Z