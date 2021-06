Maxula Capital et Al Karama Holding signent l’acte de cession de Shems Fm

La société Maxula Capital a signé avec Al Karama Holding, lundi 21 juin 2021, l’acte de cession qui lui permet de mettre un pied dans le capital de Tunisia Broadcasting "Shems Fm", en attendant la levée des conditions suspensives.

Ont procédé à la ratification du contrat le PDG de Maxula Raouf Aouadi et PDG d'Al Karama Holding, Adel Grar.

C’est ce qu’a annoncé M. Aouadi le jour même dans une déclaration à Business News.

Concrètement, Al Karama Holding doit remplir certaines conditions avant que la transaction soit enregistrée en bourse.

Raouf Aouadi n’a pas voulu en dire plus étant tenu par des clauses de confidentialité. Cependant, il a souligné que le programme mis en place concerne un assainissement et une restructuration de la société.

Janvier dernier, M. Aouadi, avait indiqué : « L’offre que nous avons soumise à Karama est conditionnée par le due deal, nous déclare M. Aouadi. Maxula Capital a manifesté son intérêt pour l’achat de Shems FM et ce pour le compte des FCPR (Fonds communs des placements à risque) gérés par Maxula Gestion et non pour le compte de Maxula Capital ; et ce sous réserve de certaines conditions, notamment la réalisation d’une mission de due diligence comptable, financière, juridique et technique ».

Et d’ajouter : « Une fois la due diligence réalisée, Maxula présente ses résultats au comité d’investissement des FCPR gérés par Maxula Gestion. Ces FCPR seront les seuls habilités à décider de la continuité des discussions avec El Karama ou bien d’arrêter les négociations ».

L'offre présentée par la société Maxula Capital et relative à l’acquisition des participations publiques détenues dans le capital de Tunisia Broadcasting "Shems Fm" a été acceptée par la Commission nationale de gestion d’avoirs et des fonds objet de confiscation ou de récupération en faveur de l’Etat, avait indiqué Al Karama Holding dans un communiqué, le 5 janvier 2021.

La société Maxula Capital a été notifiée de cette décision à fin 2020, aavit indiqué le même document. Elle se penche, dans le cadre de la concrétisation de la décision de cession, sur l’achèvement des procédures dont notamment le dépôt d'un dossier auprès de la Haute autorité indépendante de la communication audiovisuelle (Haica) pour l’obtention de son approbation préalable et ce conformément aux dispositions du Décret-loi N°116 de 2011 du 02 novembre 2011.

Imen Nouira