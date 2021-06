Mohamed Ammar propose un plan de sauvetage en sept points

Mohamed Ammar, président du bloc démocrate a présenté, lundi 21 juin 2021, son plan de sauvetage du pays que les acteurs politiques doivent suivre, selon lui, afin d’éviter que la crise fasse échouer l’expérience démocratique et plonge le pays dans le chaos et la guerre civile.

Le député Attayar préconise en premier lieu la démission du chef du gouvernement Hichem Mechichi et de proposer trois noms parmi lesquels le président de la République choisira la personne la plus apte car « il n’est plus viable que le pouvoir exécutif soit divisé et que ses deux têtes poursuivent les querelles ».

Mohamed Ammar propose ensuite la formation d’un gouvernement restreint qui ne se présentera pas aux prochaines élections et la démission du président du Parlement, Rached Ghannouchi.

Par ailleurs, le député estime que la priorité absolue est de circonscrire la pandémie et fournir le vaccin à tous les Tunisiens en contractant un prêt auprès de la Banque centrale et en s’activant diplomatiquement auprès des pays du G7, ayant promis des millions de doses aux pays en développement.

D’un autre côté, Mohamed Ammar appelle à la mise en place d’un programme économique clair, de ne pas s’ingérer dans le travail du gouvernement restreint et de finaliser l’installation des institutions constitutionnelles dans un délai ne dépassant pas 2022. Il propose également la création d’une commission d’experts afin de formuler une nouvelle vision pour le pays à l’horizon 2050. Enfin, le député propose que le Parlement se concentre, au cours de la période à venir, sur l’amendement du système électoral et politique.

Les propositions de Mohamed Ammar seraient-elles audibles, alors qu’il est contesté au sein même de son parti qui demande sa démission de la présidence du bloc parlementaire ?

I.L