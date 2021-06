Kairouan – Mohamed Rouiss : La situation épidémiologique est très préoccupante

Intervenant sur les ondes de Mosaïque FM lundi 21 juin 2021, le directeur de la Santé à Kairouan, Mohamed Rouiss, a qualifié la situation épidémiologique de très préoccupante.

Le taux de positivité des tests réalisés au quotidien demeure très élevé, selon la même source. Sur les 700 à 750 tests effectués, 50% sont positifs.

Mohamed Rouiss a précisé qu’entre 400 et 450 RT-PCR et entre 150 et 200 tests rapides étaient réalisés par jour.

Il a révélé, par ailleurs, qu’un nouveau variant serait en circulation à Kairouan. Une quarantaine de prélèvement seraient envoyés à l’Institut Pasteur de Tunis pour analyse et séquençage, selon ses dires.

Revenant sur l’amélioration de la prise en charge des patients, il a indiqué que les autorités sanitaires travaillaient sur l’augmentation du nombre des lits de réanimation afin de passer de 21 à 35 lits et ainsi éviter le transfert des patients dans d’autres établissements dans les gouvernorats voisins.

Interrogé sur les répercussions de la coupure d’électricité qui a eu lieu dans la soirée de dimanche, il a avancé que les établissements hospitaliers avaient déclenché leurs groupes électrogènes et qu’aucun décès n’avait eu lieu dans les hôpitaux contrairement aux rumeurs qui ont circulé à ce sujet.

Il a, toutefois, signalé que les autorités sanitaires avaient entendu parler de décès à domicile notant que cela restait à vérifier. Certains patients dont l’état de santé s’est stabilisé ont, rappelons-le, été renvoyés chez eux avec des concentrateurs d’oxygène afin de faire place dans les hôpitaux pour d’autres patients souffrant de détresse respiratoire.

Depuis début juin, le gouvernorat de Kairouan est frappé de plein fouet par la quatrième vague de l’épidémie Covid-19. Une cellule de crise et plusieurs officiels ont été dépêchés sur place afin de suivre de près l’évolution de la situation et mettre en œuvre les mesures nécessaires pour ralentir la propagation du virus SARS-Cov-2. La présidence de la République a, elle, ordonné l’installation d’un hôpital de campagne militaire en appui aux efforts des autorités sanitaires locales. Kairouan souffre, en effet, du manque de matériel et personne médical, face à une grande affluence des patients vers les établissements hospitaliers.

Selon le ministère de la Santé, 78 décès ont été notifiés le 19 juin portant le nombre des victimes du Covid-19 en Tunisie à 14.038.

N.J.