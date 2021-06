Kaouther Ben Hnia au jury du festival de Cannes 2021

La réalisatrice et scénariste tunisienne Kaouther Ben Hnia fera partie du jury des courts métrages et du concours des films d’écoles de la Cinéfondation au festival de Cannes qui se tiendra dans sa 74ème édition du 6 au 17 juillet 2021.

Le jury aura pour mission d’attribuer la Palme d’Or du court métrage parmi les 10 films sélectionnés en compétition et de décerner les trois prix de la Cinéfondation aux meilleurs des 17 films d’étudiants d’écoles de cinéma présentés.

Cette année la compétition des courts métrages 2021 est composée de 10 films issus du Brésil, Danemark, Chine, France, Hong Kong, Iran, Portugal, et pour la première fois en sélection officielle le Kosovo et la Macédoine. Pour sa 24ème édition, le sélection Cinéfondation du Festival de Cannes a choisi 13 fictions et quatre films d’animation parmi les 1835 courts métrages présentés par des écoles de cinéma du monde entier.

S.H (Avec Tap)