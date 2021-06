Vers la suppression de 25 autorisations pour les activités économiques

La présidence du gouvernement compte supprimer 25 licences et autorisations et les remplacer par des cahiers de charges avant la fin de l'année 2021, dans le cadre de la stratégie suivie pour relancer l'investissement, impulser l'initiative privée, et réduire les restrictions administratives.

Ces mesures s'inscrivent dans le cadre du programme de révision des licences exigées pour les activités économiques, en supprimant 10% des licences.

Les licences à supprimer concernent 10 ministères, dont l'Intérieur, le Transport et la Logistique, les Technologies de la Communication, et le ministère du Commerce et du Développement des exportations. Outre les ministères de l'Economie et des Finances, du Tourisme, de l'Industrie, de l'Energie et des Mines, de l'Equipement, des Affaires culturelles, de la Jeunesse, sports et insertion professionnelle, ainsi que le Conseil du Marché Financier.

Rappelons que le chef du gouvernement a supervisé, jeudi 17 juin 2021, le Conseil des ministres consacré à l'examen du projet sur la suppression des licences pour certains secteurs d’activité dans le cadre de la stratégie du gouvernement pour redynamiser l’économie nationale en ces temps de crise. Ce plan inclut la suppression une trentaine de licences dont celles sur la distribution des produits de tabac et de l’alcool.

S.H