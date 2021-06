Hichem Mechichi solidaire avec Olfa Ben Ouda

Le chef du gouvernement Hichem Mechichi s’est rendu, ce lundi 14 juin 2021, au siège du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique où il avait rencontré la ministre Olfa Ben Ouda pour lui faire part de son soutien à la suite de l’incident survenu au Parlement avec la présidente du PDL, Abir Moussi.

Hichem Mechichi a considéré que les agissements de Abir Moussi et ses menaces envers la ministre constituent une atteinte au paysage institutionnel et au prestige de l’Etat. « L’Etat reviendra aux institutions pour résoudre ce problème. C’est pour cela que nous allons avoir recours à la justice. Ce qui s’est passé, aujourd’hui, au Parlement prouve que les auteurs de ces agissements profitent de la démocratie et de la liberté pour démontrer leur haine envers les institutions de l’Etat », assure Hichem Mechichi.

Et d’ajouter que le pouvoir de l’Etat et son prestige doivent être préservés et passent avant le gouvernement et les personnes.

Notons que la présidence du gouvernement a décidé de porter plainte contre la présidente du Parti destourien libre (PDL) et les députés du bloc parlementaire. La présidence du gouvernement affirme que cette plainte survient après les agissements de Mme Moussi et son groupe contre la ministre de l’Enseignement supérieur et le ministre des Affaires sociales.

Il est à rappeler, aussi, que les députés du PDL avaient chahuté lors de la plénière consacrée à l’audition des deux ministres. Abir Moussi et les députés de son parti ont scandé des « dégage » aux ministres et interrompu la séance.

S. H