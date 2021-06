Affaire du mineur agressé : Les sécuritaires n’ont pas été auditionnés

L’avocat Tarek Harakati bénévole pour la défense du jeune mineur agressé et lynché à Sidi Hassine, a annoncé aujourd'hui lundi 14 juin 2021 que les sécuritaires impliqués dans la torture du mineur n’avaient pas été auditionnés et que les confrontations n’avaient pas eu lieu parce que la direction générale n’avait pas communiqué les identités des agresseurs à la brigade centrale de la Garde nationale de Ben Arous chargée d’enquêter dans l’affaire.

L’avocat a souligné qu’une correspondance officielle avait été adressée, sans résultat. « Le ministère public près du Tribunal de première instance Tunis 2 doit assumer ses responsabilités juridiques et morales pour faire face à ces pratiques honteuses et à la politique de l’impunité ».

Rappelons que le porte-parole du Tribunal de première instance de Tunis 2, Fathi Smati avait annoncé que le Parquet avait décidé l’ouverture d’une instruction à la suite des violences policières survenues dans le quartier de Sidi Hassine.

Hier, l'avocat du jeune enfant agressé et lynché par les policiers à Sidi Hassine, Yassine Azaza, avait indiqué que la victime avait été auditionnée par la justice, sans l’ouverture d’une information judiciaire. « Une enquête préliminaire a été ouverte, ceci veut dire qu’il y a une incertitude quant à l’existence d’un crime. Or, la vidéo est claire et ne laisse place à aucun doute. Normalement, une information judiciaire aurait dû être ouverte et l’assignation d’un juge d’instruction pour mener une enquête sérieuse dans cette affaire », indique l’avocat.

S.H