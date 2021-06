Fin du détachement : dix magistrats concernés

Dix magistrats de l’ordre judiciaire sont concernés par la décision du Conseil de la justice judiciaire de mettre fin au détachement des juges affectés à la présidence de la République, à la présidence du gouvernement, aux ministères et organismes dans lesquels la loi n’impose pas la présence de juges judiciaires. C’est ce qu’a indiqué la présidente du conseil, Malika Mzari, dans une déclaration à la Tap publié dimanche 13 juin 2021.

Le conseil a examiné le 8 juin dernier l’ensemble des affectations et a décidé de mettre fin à certains détachements et de nommer les magistrats concernés dans les tribunaux.

Mme Mzari a affirmé que cette décision n'affecte pas ni l'impartialité des juges concernés ni leurs compétences, mais vise plutôt à les écarter ainsi que la justice des querelles politiques et des campagnes de suspicion et de diffamation d'une part, et à consacrer le principe d’indépendance de la magistrature tel que stipulé dans la Constitution et la Loi organisant les travaux du Conseil supérieur de la magistrature d'autre part.

A lire également Le Conseil de la justice judiciaire met fin au détachement des juges judiciaires auprès des deux présidences

8 juin dernier, le Conseil de la justice judiciaire avait décidé de mettre fin au détachement des juges affectés à la présidence de la République, à la présidence du gouvernement, aux ministères et organismes dans lesquels la loi n’impose pas la présence de juges judiciaires.

I.N