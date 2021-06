Alors que le pays bouillonne, Hichem Mechichi au grand prix des pur-sang arabes

Le chef du gouvernement, Hichem Mechichi a été présent, ce dimanche 13 juin 2021, au grand prix des pur-sang arabes, disputé à l'hippodrome de Ksar Said. Il était accompagné par le ministre de l'Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche par intérim, Mohamed Fadhel Kraiem, du président de l'Union Tunisienne de l'Agriculture et de la Pêche (UTAP), Abdelmajid Zar et du gouverneur de la Manouba Mohamed Cheikhrouhou. Il a remis les prix aux gagnants de la course.

Une activité qui pouvait être banale en temps normal, mais pas en temps de crise où le chef du gouvernement est sous le feu des critiques. Aujourd’hui, le pays peine à conclure un accord avec le FMI pour pouvoir financer le budget de l’Etat. Sans cet accord, la Tunisie, et pour la première fois de son histoire, ne pourra pas honorer ses dettes.

Aujourd’hui, les droits de l’homme sont bafoués, alors que c’était l'un des acquis précieux réalisés après la révolution. Pas plus tard qu’hier, des manifestants ont été tabassés par les policiers. Dans la semaine, un mineur de 15 ans avait été battu, dénudé et lynché par les agents de sécurité. Ces violences ont été commises par des agents du ministère de l’Intérieur conduit par Hichem Mechichi.

Des députés ont annoncé le dépôt prochain d'une motion de censure contre Hichem Mechichi dans le but de le destituer du portefeuille de l’Intérieur.

S.H