Nabil Karoui transféré de nouveau en urgence à l’hôpital

Le président du parti Qalb Tounes Nabil Karoui a été transféré de nouveau à l’hôpital, ce dimanche 13 juin 2021, à la suite d’un malaise brusque.

Dans un communiqué publié sur sa page officielle, la famille indique avoir déjà exprimé sa préoccupation quant au blackout établi sur son état de santé, d’autant plus que Nabil Karoui poursuit sa grève de la faim pour le 8e jour consécutif pour contester son maintien en prison en dehors des délais légaux. La famille souligne qu’il avait été reconduit en prison de force malgré son état de santé, notant qu’on lui avait refusé une copie de son dossier médical.

La famille de Nabil Karoui fait porter la responsabilité de toute complication de son état de santé aux autorités concernées.

Rappelons que le président de Qalb Tounes et patron de Nessma TV a été convoqué le 7 juin 2021 devant le juge d’instruction du Pôle économique et financier. D’après son comité de défense, on lui a présenté un PV antidaté du 5 mai 2021, annonçant la reconduction de son mandat de dépôt de quatre mois supplémentaires.

A lire également Devant le juge, Nabil Karoui annonce sa grève de la faim et refuse de signer le PV antidaté

Vu que la procédure est illégale et que le PV en question aurait dû lui être présenté avant ou à la date du 5 mai et non un mois plus tard, Nabil Karoui a refusé catégoriquement de signer ce document. Il a également annoncé devant le juge qu’il entame une grève de la faim pour dénoncer ces procédures illégales et cette infraction flagrante aux lois du pays.

A une heure tardive dans la nuit du 7 au 8 juin 2021, il été transféré en urgence à un hôpital public de la capitale, à la suite de la dégradation de son état de santé, avant d'être reconduit en prison le 9 juin 2021, malgré son état de santé critique.

S.H