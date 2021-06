Le CSM dénonce les pressions exercées par Qalb Tounes sur le juge en charge de l’affaire Karoui

Le Conseil supérieur de la magistrature a dénoncé, dans un communiqué publié ce mardi 8 juin 2021, les pressions exercées par les députés Qalb Tounes sur le juge d’instruction en charge de l’affaire Nabil Karoui.

Il a estimé que les agissements des députés sont une violation flagrante du principe de la séparation des pouvoirs et touchent l’indépendance de l’institution judiciaire toute entière refusant toute pratique de harcèlement et de diffamation des juges.

Le CSM dit suivre de près l’affaire et veiller à assurer son rôle pour garantir l’indépendance de la justice et permettre aux juges de traiter leurs dossiers en toute indépendance et loin de toute pression.

Hier, le dirigeant de Qalb Tounes et patron de Nessma TV a comparu devant le juge d’instruction du Pôle économique et financier, où on lui a présenté un PV antidaté qu’il a refusé de signer. Il a entamé une grève de la faim pour dénoncer des procédures illégales et une infraction flagrante aux lois du pays.

En parallèle, les députés Qalb Tounes ont entamé un sit-in ouvert au bureau du juge d’instruction du pôle économique et financier pour protester contre ce qu’ils considèrent comme la détention abusive de M. Karoui.

M.B.Z