Le Parti des travailleurs appelle le peuple à se révolter contre les dernières hausses de prix

Le Parti des travailleurs a appelé le peuple tunisien, dans un communiqué de presse daté du 6 juin 2021, à descendre dans la rue et manifester contre les dernières hausses de prix enregistrées pour obliger le gouvernement à revenir sur sa décision et sur toutes les autres mesures d'austérité qui aggravent le chômage et la pauvreté.

Le parti considère que « la soumission à la volonté du Fonds monétaire international (FMI) ne sert pas l’intérêt du peuple, mais il s’agit plutôt d’un choix politique servant un système de vendus et de voleurs, qui ne comprend pas la signification de l'indépendance du pays, de la souveraineté du peuple et de son droit à une vie digne, qui n'a pas la capacité de prendre des mesures contre les propriétaires de grandes richesses, les entreprises étrangères, les réseaux de contrebande qui leur dictent leurs choix ». Il estime que la solution pour sauver la patrie est de renverser tout le système de classes ainsi que toute la classe politique dirigeante.

I.N