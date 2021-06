Le soutien des Etats-Unis à la Tunisie, objet de la rencontre Blome-Mechichi

Le chef du gouvernement Hichem Mechichi a reçu, ce mardi 8 juin 2021 au palais de la Kasbah, l'ambassadeur des Etats-Unis d'Amérique en Tunisie, Donald Blome.

Les deux parties ont discuté des effets négatifs de la crise du Covid-19 et la nécessité de fournir le vaccin, qui demeure la solution pour la reprise d’un rythme normal.

Le chef du gouvernement a salué l’apport fourni à la Tunisie par les Etats-Unis dans sa lutte contre la pandémie, soulignant l'excellence des relations tuniso-américaines.

Pour sa part, l'ambassadeur américain a exprimé le soutien de son pays à la Tunisie dans sa lutte contre le Covid-19, en affirmant qu'il œuvrera à fournir des vaccins pour notre pays.

Donald Blome a profité de cette rencontre pour mettre en relief les ressources dont regorge notre pays en matière d'écotourisme et qui doivent être exploitées de manière optimale afin de capter les touristes étrangers avec la reprise du secteur du tourisme et de contribuer à la création de projets d'investissement qui profiteront aux habitants des régions intérieures et permettront la création d'emplois.

L’ambassadeur a aussi salué l’avancement du programme de développement piloté par Millennium Challenge Corporation, qui fournira environ 500 millions de dollars à titre de don pour soutenir l'économie nationale, notamment dans le domaine du transport et de l'agriculture. Et de préciser que cet accord sera signé à la fin du mois courant.

