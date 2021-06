Nabil Karoui hospitalisé en urgence

Le président du parti Qalb Tounes, Nabil Karoui a été transféré en urgence à un hôpital public de la capitale, à une heure tardive dans la nuit du 7 au 8 juin 2021, à la suite de la dégradation de son état de santé.

Le président du parti Qalb Tounes a été placé sous surveillance médicale. Les médecins examineront son état de santé dès ce matin et établiront un diagnostic détaillé.

Rappelons que le président de Qalb Tounes et patron de Nessma TV a été convoqué ; hier, 7 juin 2021 devant le juge d’instruction du Pôle économique et financier.

D’après son comité de défense, on lui a présenté un PV antidaté, du 5 mai 2021, annonçant la reconduction de son mandat de dépôt de quatre mois supplémentaires. Vu que la procédure est illégale et que le PV en question aurait dû lui être présenté avant ou à la date du 5 mai et non un mois plus tard, Nabil Karoui a refusé catégoriquement de signer ce document. Il a également annoncé devant le juge qu’il entame une grève de la faim pour dénoncer ces procédures illégales et cette infraction flagrante aux lois du pays.

S.H