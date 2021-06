Nissaf Ben Alaya : La situation épidémiologique est extrêmement critique dans sept gouvernorats

La porte-parole du ministère de la Santé, Nissaf Ben Alaya a assuré, lundi 7 juin 2021, que la situation épidémiologique est extrêmement critique dans sept gouvernorats avec la propagation du Covid-19. Il s’agit des gouvernorats de Kasserine, Kairouan, Sidi Bouzid, Béja, Jendouba, le Kef et Siliana.

Nissaf Ben Alaya a expliqué que la situation reste critique sur tout le territoire tunisien à cause de la circulation active des variants du SARS-CoV-2 qui sont susceptibles de compliquer les choses. « L’évolution de la situation est liée également à la campagne de vaccination et au respect des gestes barrière et des protocoles sanitaires », a-t-elle précisé.

Elle a aussi relevé que jusque-là, cinq cas du variant sud-africain ont été enregistrés en Tunisie et que le variant indien n’a pas été détecté. Mme Ben Alaya souligne que 90% des contaminations actuelles sont dues au variant britannique.

Tous nos articles sur la pandémie Covid-19