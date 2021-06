Kamel Akrout exprime son soutien à Abir Moussi

L’amiral Kamel Akrout a réagi, dans la soirée de dimanche 6 juin 2021, à l’interdiction à la présidente du Parti destourien libre (PDL), Abir Moussi, d’installer des tentes au Bardo où elle avait entamé un sit-in et les agressions policières dont elle et ses députés ont été victimes, samedi.

« On peut ne pas partager les mêmes positions avec une personne, mais le devoir est de souligner que notre soutien pour une personne interdite de manifester librement est plein et entier. Quand un régime va jusqu'à interdire l'eau et de quoi s'abriter pour des personnes qui manifestent, dont une députée du peuple, cela constitue un manquement grave aux règles les plus élémentaires de la démocratie. Quand il instrumentalise les forces de l'ordre, on peut aisément présumer que les libertés fondamentales sont menacées », a-t-il écrit sur Facebook.

Accompagnée des députés de son bloc parlementaire, Abir Moussi a entamé, samedi dernier, un sit-in devant le Parlement appelant au départ du gouvernement de Hichem Mechichi et du président du Parlement et chef d’Ennahdha, Rached Ghannouchi. Interdite d’installer des tentes sur le lieu du sit-in malgré la forte chaleur, la présidente du PDL a été victime d’un malaise et s’est évanouie.

N.J.