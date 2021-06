Affaire du "changuel" : La mairie s’excuse

Le président de la circonscription municipale d'El Menzah a réagi à la vidéo qui a circulé le weekend dernier où on voyait une grue de fourrières, le fameux "Changuel", tentant de soulever une voiture dont le pare-choc a été abîmé et dont il parait responsable… Une vidéo qui a créé la polémique et fait couler beaucoup d’encre, les critiques fusant sur cette détérioration des biens d’autrui, surtout que ce n’est pas une première.

Le président a ainsi vivement comdamné, en son nom et celui de la mairesse de Tunis, le « comportement scandaleux » de l’agent en question. Et de souligner qu’une enquête a été ouverte à ce sujet et que le responsable sera sanctionné en application à la loi.

I.N