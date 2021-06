Décès de Slaheddine Smaoui promoteur du village culturel « Ken »

Le promoteur et propriétaire du village culturel " Ken", Slaheddine Smaoui, est décédé, dimanche 6 juin 2021, a annoncé le ministère des Affaires culturelles.

Construit en 1988, le village Ken a abrité plusieurs manifestations culturelles. Composé d’ateliers consacrés aux métiers de l'artisanat, il a été, notamment, connu pour la promotion de la céramique et des meubles et textiles traditionnels.

Cette entreprise a connu en 2012 de grandes difficultés financières qui ont poussé son propriétaire à observer une grève de la faim en signe de protestation face à l’inaction de l’Etat et son manque d’appui pour sauver ce patrimoine national.

Ken a obtenu plusieurs dont le Prix national des arts et des lettres, le prix de la protection de la nature et de l'environnement en 2001 et prix du salon de l'innovation dans le domaine de l'artisanat.