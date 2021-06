Evax – Seuls 18,7% des Tunisiens concernés par la vaccination anti-Covid sont inscrits

Au 3 juin 2021, seulement 18,7% de l’ensemble des Tunisiens concernés par la vaccination contre le Covid-19 sont inscrits au système Evax. C’est ce qu’annoncent les chiffres du ministère de la Santé, publiés samedi 5 juin. Ce taux révèle les défaillances de la gestion de la campagne de vaccination lancée il y a 83 jours.

Le ministère indique, par ailleurs, que 33,1% des personnes inscrites sur Evax ont reçu la première dose du vaccin depuis le lancement de la campagne. Pour ce qui est des personnes âgées de plus de 75 ans ce taux a atteint 75,5%, celles âgées entre 60 et 74 ans le taux a atteint 72,8% et pour ce qui est de la tranche d’âges des 50-60 ans seulement 17,2% ont reçu la première dose du vaccin.

La situation épidémique en Tunisie demeure préoccupante. La courbe des contaminations et des décès ne baisse toujours pas.

