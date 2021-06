Le PDL décide d'entamer un sit-in devant le Parlement

Le PDL entame ce samedi 5 juin 2021, le sit-in Errahil, au Bardo, pour appeler au départ du gouvernement de Hichem Mechichi mais aussi et surtout à celui du président du Parlement et chef d’Ennahdha, Rached Ghannouchi.

Des centaines de personnes ont rejoint les militants du PDL, sur la place du Bardo, dont les forces de sécurité ont d’abord interdit l’accès aux manifestants. Si les choses se passent bien jusqu’ici, les tensions sont palpables et le dispositif mis en place par Hichem Mechichi, qui occupe en ce moment le poste de chargé de la gestion des affaires du ministère de l’Intérieur, est fortement contesté par la direction du parti.

Errahil est un sit-in ouvert, les militants disent rester là jusqu’au départ du système actuel et des islamistes du Parlement.

La présidente du parti, Abir Moussi, dans des habits de camouflage très remarqués par les internautes, a tenu des propos accusateurs envers les médias et les journalistes tunisiens. Fustigeant le boycott de ses activités, Moussi a assuré, face à des centaines de supporters, que les journalistes tunisiens sont à la solde des islamistes, qu’ils sont de mèche avec les Frères musulmans pour dénigrer son parti et soutenir de ce fait le despotisme de Mechichi et Ghannouchi.

M.B.Z