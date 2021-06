Nabil Karoui entame une grève de la faim

Le président de Qalb Tounes, Nabil Karoui, a décidé d'entamer une grève de la faim en réaction à sa détention illégale en dehors des délais fixés par la loi, indique, samedi 5 juin 2021, un post partagé sur la page officielle de l’ancien candidat à la présidentielle.

Selon le code de procédure pénale, Nabil Kaoui a dépassé de 31 jours le délai légal de détention préventive.

Mercredi, la chambre des mises en accusations avait rejeté la demande de libération de Nabil Karoui, confirmant la décision précédente du juge d’instruction. La chambre avait demandé au juge de régulariser la situation alors qu’il n’y a rien à régulariser puisque la loi est claire.

Le porte-parole du tribunal, Habib Torkhani avait expliqué que Nabil Karoui est maintenu en détention puisqu’il a été emprisonné en vertu d’un mandat émis à son encontre par la chambre des mises en accusations au départ, non à la suite d’une décision du juge d’instruction. Ce détail a fait que la procédure judiciaire soit différente dans le traitement de son affaire.

Dans le cadre de l’affaire de blanchiment d’argent, le juge d’instruction près le Pôle économique et financier a décidé le 24 février 2021 de libérer Nabil Karoui contre une caution de dix millions de dinars. Le même jour, le parquet a interjeté appel.

Le 10 mars, la chambre des mises en accusation au pôle judiciaire financier a annulé la décision du juge d’instruction portant libération de Nabil Karoui sous caution. Le mandat de dépôt contre le fondateur de Qalb Tounes est, de ce fait, resté en vigueur.

Le Bureau politique de Qalb Tounes, citant l’article 85 du code de précédure pénale, qui fixe la période de détention préventive à six mois soit 180 jours, précise qu’elle ne peut être prolongée que si elle est renouvelée dans les délais légaux ce qui n’a pas été le cas dans l’affaire de Nabil Karoui dont la détention dans le cadre de la même affaire dure depuis 202 jours sans avoir été prorogée dans les dits délais.

Qalb Tounes souligne que la loi est claire et le texte, explicite, ne souffrent d'aucune interprétation. Il oblige le juge d’instruction à relaxer le prisonnier. Le Bureau politique considère que Nabil Karoui est détenu injustement depuis le 4 mai 2021, en dehors des délais prescrits par la loi et demande sa mise en liberté automatique sans attendre, dénonçant la poursuite du maintien illégal en détention préventive de Nabil Karoui et estimant qu’il s’agit là d’une violation flagrante de la loi.

M.B.Z