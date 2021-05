Hichem Mechichi préside un CMR dédié à la coopération tuniso-française

Le chef du gouvernement, Hichem Mechichi, a présidé ce vendredi 28 mai 2021, un conseil ministériel restreint dédié à l’examen des domaines de la coopération tuniso-française.

Le chef du gouvernement a commencé par saluer les relations stratégiques entre la Tunisie et la France et les valeurs communes de justice, de liberté, d'égalité et de droits de l'homme, notant qu’il œuvre à faire avancer ces relations dans le cadre d'une vision commune des rapports entre les deux pays. Il a également salué le soutien français à la Tunisie dans le cadre des relations bilatérales, avec l’Union européenne et les organismes internationaux de financement.

Hicham Mechichi a également souligné que la Tunisie offre, pour sa part, à la France, partenaire économique et l'un des plus gros investisseurs dans le pays, un environnement propice à l'investissement dans le cadre d'un développement solidaire, qui profitera à l'avenir des relations entre les deux pays.

Il a souligné l'importance de la visite du Premier ministre français les 2 et 3 juin 2021, qui s'inscrit dans le cadre de la réunion du Haut conseil de la coopération, l'une des dates économiques les plus importantes pour le renforcement des relations tuniso-françaises dans différents domaines.

M.B.Z