Mabrouk Korchid : J’ai demandé la liste nominative et complète des élus déférés devant la justice

Le député Mabrouk Korchid a réagi, ce vendredi 28 mai 2021, dans un post Fcaebook, à l’affaire de la levée d’immunité de plusieurs élus, qui a fait couler beaucoup d’encre ces derniers jours et créer une large polémique.

Etant membre du bureau de l’Assemblée des représentants du peuple chargé des relations avec la justice et les instances, M. Korchid a adressé deux correspondances sur cette affaire, l’une à la ministre de la Justice l’appelant à fournir la liste nominative et complète des élus demandés par la justice, l’autre au secrétaire général du parlement avec la même demande.

Et d’expliquer que son initiative intervient pour mettre fin à la polémique et en s’engageant à exposer les résultats de son enquête au bureau de l’ARP et à divulguer l’information à l’opinion publique.

I.N