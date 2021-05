Maher Medhioub : Kaïs Saïed a été induit en erreur !

L'assesseur du président du Parlement chargé de la communication, Maher Medhioub, a affirmé, lors d’un point de presse donné ce jeudi 27 mai 2021, que le Parquet a adressé une demande pour auditionner un député au début de cette session parlementaire et qu’il ne s’agissait en aucun dans d’une demande de levée d’immunité.

Il a également indiqué que 17 demandes de levée d'immunité avaient été reçues par le Parlement au cours de la période parlementaire précédente et qu’elles ont suivi le processus normal en étant débattues à la Commission du règlement intérieur.

Maher Medhioub a précisé qu’entre les deux mandats parlementaires pendant la présidence de Abdelfattah Mourou, l'Assemblée a répondu à une demande de levée de l'immunité d'un député qui s'est présenté à l'élection présidentielle et l'affaire a été renvoyée au bureau de l’ARP puis au comité compétent et s’est achevée quand le concerné n’a pas souhaité s’attacher à son immunité.

Il a ensuite estimé que le président de la République, Kaïs Saïed, avait été trompé lorsqu’il a parlé de 25 députés concernés par des demandes de levée d’immunité émanant de la justice, l’appelant à se concentrer plutôt sur les préoccupations financières, économiques et politiques du pays.

Le chef de l’Etat avait affirmé hier que plus de 25 affaires de corruption, de contrebande et de drogue trainent à l’ARP et que les demandes de la justice concernant les députés impliqués sont restées lettre morte.

M.B.Z