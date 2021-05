Fonction publique - UGTT : Une réunion de suivi de l’accord du 6 février

Une réunion 5+5, s’est tenue ce jeudi 27 mai 2021, au siège du ministère de la Fonction publique entre le gouvernement et l’UGTT sous la tutelle du chef du gouvernement Hichem Mechichi et d’une délégation du l'Union dirigée par son secrétaire général, Noureddine Taboubi.

Cette réunion s’inscrit dans le cadre du suivi de l'accord du 6 février 2021, qui comprenait un certain nombre de conventions sectorielles et de lois fondamentales qui n'ont pas été entièrement ou partiellement mises en œuvre.

Le ministre de la Fonction publique, Mohamed Trabelsi a souligné, à l’issue de la réunion, que la plupart des accords ont été résolus, que certains en sont à leur stade final, et d’autres ont pris le chemin du Tribunal administratif pour paraitre en tant que décrets. Le ministre a précisé que quelques problématiques sont restées en suspens, notamment celles liées à l’absence de dates ou d’un impact financier précis, ces points ont été conservés pour négociation et appréciation à la fin de la semaine prochaine.

Noureddine Taboubi a estimé, pour sa part, que la crédibilité d’une négociation équitable avec le gouvernement et avec les affiliés est l'un des piliers du dialogue, indiquant que la session d'aujourd'hui a examiné les mécanismes nécessaires pour activer et incarner l'accord du 6 février et émettre les décrets y afférent tout en suivant la voie administrative au niveau du Tribunal administratif. Il a également été question de l'examen de certaines difficultés techniques qui seront tranchées lors de la réunion de vendredi prochain.

M.B.Z