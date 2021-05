Taoufik Hospitals Group s’installe au Sénégal

Le groupe hospitalier tunisien Taoufik prépare son installation au Sénégal, indiqué un communiqué daté de ce jeudi 27 mai 2021.

On a apprend ainsi que le PDG de Taoufik Hospitals Group Mohamed Ali Ben Naceur et son secrétaire général Slim Bouhlel ont effectué une visite de partenariat au Sénégal au cours de laquelle ils ont rencontré le président de la République du Sénégal Macky Sall. L’entretien a porté sur les perspectives de renforcement des relations entre THG Group et le Sénégal sur fond d’un partenariat direct avec l’installation du groupe au Sénégal.

Pour rappeler, Taoufik Hospitals Group comprend la Clinique Taoufik, la Clinique Ezzahra, Soukra Hospital et Clinique Hannibal.

D’après communiqué