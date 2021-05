Ennahdha : Ghannouchi n’a cessé de demander un dialogue avec Kaïs Saïed sans succès !

Le bureau exécutif d’Ennahdha, présidé par Rached Ghannouchi, s’est réuni mercredi 26 mai 2021, et a réagi au discours du président de la République Kaïs Saïed.

Le mouvement a tenu ainsi à rappeler qu’il a constamment appelé à la nécessité, pour toutes les institutions de l’Etat, de se conformer à la constitution et aux prérogatives qui leur sont attribuées. Ennahdha réaffirme aussi sa position de l’importance du dialogue et de la coordination entre ces institutions afin de résoudre les problèmes : « Nous avons constamment alerté sur le danger que représente les conflits et la rupture entre les institutions de l’Etat », relève le communiqué.

Dans ce contexte, Ennahdha assure que Rached Ghannouchi n’a cessé de demander une rencontre et un dialogue entre le président de la République, le président du Parlement et le chef du gouvernement mais sans obtenir une réponse favorable. Le parti islamiste vient ici contrer les dires de Kaïs Saïed quant à la nécessité de dépasser les différends entre les institutions malgré les différences de points de vue.

Le bureau exécutif insiste aussi sur le fait que Rached Ghannouchi a appelé au dialogue entre les partis politiques et les organisations nationales et a soutenu l’appel de l’UGTT à un dialogue national. « Ces initiatives sont toujours en attente d’une réaction de la part de la présidence de la République ».

A cet égard, le bureau exécutif exhorte Kais Saïed à appliquer ce qu’il a annoncé dans son dernier discours concernant le respect des institutions et de leurs prérogatives, notamment la coopération dans le cadre de l’unité de l’Etat et la constitution.

Pour ce qui est des accusations « répétées » du président de la République relatives aux demandes de levée de l’immunité parlementaire, Ennahdha a prié l’Assemblée des représentants du peuple d’informer l’opinion publique. Toutefois, le bureau exécutif a rappelé les dénégations émises par Maher Medhioub concernant la réception de levée de l’immunité, tout en appelant à ce que le Parlement mette fin définitivement aux accusations.

I.L.