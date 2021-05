Baisse des investissements industriels déclarés de 22,5% durant les quatre premiers mois de 2021

Les investissements déclarés dans l'Industrie ont diminué de 22,5% durant les quatre premiers mois de 2021. Ils ont atteint le montant de 908,2 MD, contre 1.172,1 MD un an auparavant, selon les chiffres publiés par l'Agence de promotion de l'industrie et de l'innovation (APII). Le nombre de projets déclarés a atteint 1.252 au cours de l'année 2021 contre 988 un an auparavant, soit une hausse de 26,7%. Ces projets permettront la création de 17.289 postes d’emplois, contre 16.905 postes d’emplois durant les quatre premiers mois 2020, soit une hausse de 2,3%.

Les baisses les plus remarquables ont touché : le secteur des industries des matériaux de construction, de la céramique et du verre (-74%), celui des industries du cuir et de la chaussure (47,6%), celui des industries diverses (-47%) et celui des industries mécaniques et électroniques (-41,9%). En contrepartie, les hausses les plus remarquables ont été enregistrées dans le secteur des industries du textile et de l’habillement (+109,1%), dans celui des industries agroalimentaires (+69,1%), dans celui des industries chimiques (+12,9%).

Durant le mois d’avril 2021 en comparaison avec un an auparavant, l’investissement déclaré dans le secteur industriel a atteint le montant de 184,4 MD contre 176,8 MD (+4,3%). Le nombre de projets déclarés a atteint 282 en avril 2021 contre 31 projets durant le même mois de l’année 2020. Ces projets permettront la création de 3.282 postes d’emplois, contre 2.344 postes d’emplois lors du mois d’avril 2020, en hausse de 40%.