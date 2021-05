L’ambassade de France s'explique sur la vidéo montrant un véhicule lui appartenant

Une vidéo d’une petite fille de deux ans abandonnée au bord de l’autoroute par le conducteur d’un véhicule a scandalisé la toile.

Deux citoyens ont filmé la scène. On y voit une petite fille en sanglots, abandonnée pieds nus sur le bord de l’autoroute par un conducteur. La voiture s’arrête quelques mètres plus loin et une dame en descend, interpellée par les deux citoyens. Elle se dirige lentement pour récupérer le bébé, sans rien dire et avec beaucoup de sang-froid sous le regard des deux passagers qui se sont arrêtés pour réagir. Le couple s’est, donc, dirigé vers la voiture en question pour filmer la plaque d’immatriculation. Il s’agit d’une voiture diplomatique.

A la suite du scandale, l’ambassade de France a publié un communiqué, ce mercredi 26 mai 2021, pour réagir à la polémique. Elle indique : « plusieurs médias ont relayé la vidéo, mettant en cause un diplomate au volant de sa voiture. Elle confirme que le véhicule identifié par sa plaque minéralogique appartient bien à un membre de l’ambassade ».

Elle indique cependant que « les accusations colportées sont sans fondement et portent atteinte à l’agent concerné. Elle [l'ambassade] a toute confiance en la justice tunisienne pour établir la vérité des faits », lit-on intégralement dans le texte du communiqué.

Le bref du communiqué de l’ambassade de France ne donne pas plus d’informations, bien que la scène soit juste scandaleuse et mérite davantage d’éclaircissement, notamment en ce qui concerne l’identité du conducteur du véhicule et surtout du sort de la fillette. Une enquête devrait être ouverte à ce sujet pour déterminer les responsabilités et permettre d’apporter une assistance à une enfant qui semble en danger.

S.H