Kaïs Saïed : Plus de 25 affaires de corruption, de contrebande et de drogue trainent à l’ARP !

Le président de la République, Kaïs Saïed, a reçu ce mercredi 26 mai 2021, le chef du gouvernement, Hichem Mechichi et le ministre de la Défense nationale, Brahim Barteji.

Au cours de l’entrevue, le chef de l’Etat n’a pas manqué de montrer son exaspération devant le laxisme du bureau de l’ARP dans le traitement des dossiers de levée de l’immunité de certains députés impliqués dans des affaires de justice.

« Il y a plus de 25 affaires de corruption, de contrebande, de drogue et d’autres qui trainent à l’ARP et les personnes impliquées ne sont pas inquiétées, elles sont là. Ces gens ne sont pas mieux lotis que le commun des citoyens, le bureau de l’ARP doit examiner ces dossiers. S’il s’avère qu’il s’agit de raisons politiques alors oui mais il n’est pas question de garder ces dossiers sous la main pour négocier avec. La justice doit suivre son cours, ce qui se passe en Tunisie est étrange et la question n’est pas l’affaire de personnes mais de l’Etat tunisien et de ses institutions. Des gens qui ont des affaires en justice sont aujourd’hui devenus de grands analystes politiques et spécialistes des scoops » a ajouté le président.

Kaïs Saïed commentait, entre autre, les affaires successives de fuites émanant de personnalités politiques, dont le député islamiste Rached Khiari devenu spécialiste en la matière.

Il a souligné dans ce sens que l’ARP fait exprès d’enterrer ces dossiers, défiant ainsi la justice, afin de détenir une monnaie d’échange dans des négociations occultes avec les concernés.

M.B.Z