Qalb Tounes : La détention préventive de Nabil Karoui est illégale !

Le Bureau politique du parti Qalb Tounes a tenu ce mercredi 26 mai 2021 une réunion extraordinaire consacrée à l’examen du dossier judiciaire de son président, Nabil Karoui, actuellement en détention préventive, notamment, après que le juge d’instruction ait refusé sa relaxation obligatoire conformément à la loi.

Ainsi, le Bureau politique porte à la connaissance de l’opinion publique que « selon l’article 85 du code pénal, la période de détention préventive est limitée à six mois soit 180 jours. Elle ne peut être prolongée que si elle est renouvelée dans les délais légaux ce qui n’a pas été le cas dans l’affaire de Nabil Karoui dont la détention dans le cadre de la même affaire dure depuis 202 jours sans avoir été prorogée dans les dits délais ». Par conséquent, il y’a lieu de souligner que « la loi est claire et le texte, explicite, ne souffrent d'aucune interprétation. Il oblige le juge d’instruction à relaxer le prisonnier ».

Par ailleurs, le Bureau politique considère que Nabil Karoui est détenu injustement depuis le 4 mai 2021, en dehors des délais prescrits par la loi et demande sa mise en liberté automatique sans attendre, dénonçant la poursuite du maintien illégal en détention préventive de Nabil Karoui et estimant qu’il s’agit là d’une violation flagrante de la loi. « Le président de Qalb Tounes est la victime d’une machination politique par excellence derrière laquelle des parties connues œuvrent à le maintenir en prison pour l’empêcher d’exercer ses droits légitimes et de s’adonner librement à ses activités politiques », réaffirme-t-il.

Devant cette situation, le parti Qalb Tounes appelle également le président de la République, en sa qualité de garant de la Constitution et de ses dispositions règlementaires, le président de l’Assemblée des Représentants du Peuple, le chef du gouvernement, les députés, les composantes de la société civile, les partis politiques, les organisations nationales, les associations de défense des droits de l’Homme et les personnalités nationales à se lever contre une telle violation de la loi et à défendre la liberté. Et d’ajouter qu’il a décidé de prendre toutes les mesures et de recourir à toutes les formes légales d’action et de manifestation afin de mettre fin à l’injustice et de faire prévaloir les droits de Nabil Karoui.

Rappelons que le juge d’instruction près le Pôle économique et financier avait décidé le mercredi 24 février 2021 de libérer Nabil Karoui contre une caution de dix millions de dinars. Le même jour, le parquet avait interjeté appel. Ainsi, la chambre des mises en accusation au pôle judiciaire financier avait décidé 10 mars 2021 d’annuler la décision du juge d’instruction portant libération de Nabil Karoui, sous caution. De ce fait, le mandat de dépôt contre Nabil Karoui, président de Qalb Tounes, était resté en vigueur, et ce, dans le cadre de l’affaire de blanchiment d’argent.

S.H