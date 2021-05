Doublement des amendes routières malgré l’exemption du ministère : le vrai du faux

Des citoyens ont été choqués d’apprendre, en allant payer leurs contraventions routières, qu’elles ont doublé alors que dans son communiqué du 21 mai courant, le ministère de l'Economie, des Finances et du Soutien à l'investissement avait annoncé la suspension du doublement des amendes routières durant la période du 29 avril dernier et jusqu’à la reprise du travail des recettes des finances, coïncidant avec le 24 mai dernier.

Business News a recueilli le témoignage d’un citoyen. En allant payer une amende routière à la recette des finances de la Cité Mahrajène, on lui a expliqué que s’il allait la payer ici, elle va doubler et pour éviter le doublement, il fallait aller à un bureau central, c’est ce qu’il fait. Sur place, on lui dit qu’il y a seulement deux recettes des finances où il pourra payer sans pénalité : la recette des finances de Carthage et celle du Lac et qu’il fallait être sur place à 13h30 tapante.

A lire également Grève des agents du fisc : Mesures exceptionnelles en faveur des contribuables

Business News a tenté de joindre Aziza Salem, sous-directrice dans le département de la comptabilité publique au sein du ministère des Finances, mais n’a pas réussi. Cependant, elle est intervenue ce mercredi 26 mai 2021 au micro de Hamza Belloumi dans son émission La Matinale sur Shems Fm.

La responsable a ainsi confirmé l’état de fait et tout ce qui a été rapporté par le témoignage parvenu à Business News. Elle a expliqué qu’« après une grève ou un jour férié le premier jour est ouvrable et qu’il n’y avait pas de pénalité de retard ». Donc, lundi 24 mai 2021, les amendes routières n’avaient pas doublé. Hier mardi 25 mai et aujourd’hui 26 mai, certaines recettes de finances dans tous les gouvernorats du pays ont été chargées de percevoir les amendes routières sans pénalité de retard.

Et de préciser que tous les citoyens qui les ont contactés ont été orientés vers les bureaux susmentionnés.

Mme Salem a souligné que cette dérogation ne peut être généralisée à toutes les recettes des finances à travers le pays. Mais que la liste sera disponible dans l’accueil du ministère et dans les recettes de finances. Elle a, en outre, promis que la liste qui concerne le Grand Tunis sera publiée sur la page Facebook du ministère alors que pour les régions, la gestion se fait par le trésorier de la région et que c’est lui seul qui décide quelles seront les recettes des finances consacrées à cet effet selon le flux.

I.N