Kaïs Saïed a donné une interview à France 24

Le président de la République, Kaïs Saïed, a donné une interview à la chaine France 24 conduite par le journaliste tunisien Taoufik Mjaïed. C’est ce dernier qui l’a annoncé sur sa page Facebook le 18 mai 2021 indiquant qu’elle serait diffusée mercredi 19 mai. Il a écrit qu’il s’agissait d’une interview faite dans les conditions du direct et qu’il communiquerait l’heure de diffusion prochainement.

Cette interview a eu lieu en marge du déplacement à Paris du chef de l’Etat à l’occasion du sommet sur le financement des économies africaines. Il est à noter que la nouvelle a provoqué l’aigreur et la colère de plusieurs journalistes tunisiens dont les demandes d’interview depuis plus d’un an restent sans réponse. Il est à rappeler, également, que le président de la République n’a donné qu’une seule interview télévisée en Tunisie, c’était le 30 janvier 2020, il y a près d’un an et demi.

S.F