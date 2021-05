Déploiement sécuritaire et fermeture d’écoles pour la dernière journée du championnat de football

A l’occasion de la dernière journée du championnat tunisien de football, dont les matchs doivent se tenir le 19 mai 2021 à 14h, un dispositif sécuritaire a été mis en place.

Ce seront près de 10 mille policiers qui vont assurer les matchs qui doivent se tenir au Bardo, au stade Hedi Ennaïfer, entre le Club Africain et le Stade Tunisien, et à Bizerte, entre le Club Athlétique Bizertin et l’Union sportive de Ben Guerdène.

Il a également été décidé de fermer les écoles, collèges et lycées aux alentours des deux stades, étant donné que de vives tensions sont attendues. C’est d’ailleurs pour cela qu’une campagne d’arrestations a été orchestrée par la police parmi les leaders et les membres des groupes de supporters du Club Africain. Depuis des semaines, les supporters du Club Africain publient des vidéos sur les réseaux sociaux pour exprimer leur colère et pour promettre des représailles en cas de résultat défavorable. Il est bon de rappeler que les matchs vont se disputer sans public.

L’Assemblée des représentants du peuple ne tiendra pas, non plus, de plénière aujourd’hui. Pas moins de six équipes de football jouent le maintien lors de cette dernière journée durant laquelle des affrontements sont à craindre.

S.F