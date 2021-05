Zeyneb Farhat, une grande femme nous quitte

Zeyneb Farhat aura combattu jusqu’au bout mais le cancer a gagné la bataille.

Zeyneb Farhat représente une génération de Tunisiennes et Tunisiens militants, engagés, de cet engagement fort, de tous les combats, qui érige la culture au premier plan de l’expression de la liberté. La culture en tant que levier de lutte contre l’oppression.





Avec son compagnon Taoufik Jebali, elle avait co-fondé El Teatro en 1987, haut lieu de l’art à Tunis et l’un des rares espaces où l’expression artistique et militante s’exprimait librement. Elle en a fait un espace de débats et de rencontres enrichissantes.

La dictature étant ce qu’elle est, le régime leur interdit dans les années 90’ d’y accueillir d’autres manifestations que celles artistiques. Mais l’art a su contourner subtilement la censure avec l’appui de cette intellectuelle hors-normes.





Zeyneb Farhat. Une perte pour la Tunisie, une perte pour la scène intellectuelle et pour la société civile. Humaniste, féministe, elle était une figure emblématique de l’Association tunisienne des femmes démocrates. A ses côtés, des générations de jeunes militantes féministes ont beaucoup appris.





Repose en paix Zeyneb Farhat









I.L