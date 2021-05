Décès de Zeyneb Farhat

L'artiste et militante féministe Zeyneb Farhat est décédée aujourd'hui, mardi 18 mai 2021, après un long combat avec le cancer, apprend Business News de source familiale.

Femme de théâtre et de culture, Zeyneb Farhat était une grande militante féministe et progressiste, directrice de l’espace d’art El Teatro, grande amie des hommes et femmes de culture. Elle était très appréciée dans le monde culturel et connue pour sa grande générosité.