Kaïs Saïed s’entretient avec les responsables de la BERD et de la BAD

Le président de la République Kaïs Saïed a rencontré, ce mardi 18 mai 2021, la présidente de la BERD, Odile Renaud-Basso et le PDG de la BAD, Akinwumi Adesina.

Lors de son entretien avec la présidente de la BERD (Banque européenne pour la reconstruction et le développement), Odile Renaud-Basso, le président de la République a abordé les difficultés rencontrées par la majorité des économies mondiales et africaines en particulier à cause de la pandémie du Covid-19. Il a, également appelé à renouveler les politiques de reconstruction et réduire la faille entre les pays du Nord et ceux du Sud en se penchant sur les causes profondes des crises dans le monde.

Pour sa part, la dirigeante de la BERD a assuré que les priorités de la banque pour la période à venir tournaient autour du changement climatique, l’énergie, l’habitation et la digitalisation.

Le chef de l’Etat a, également eu un entretien avec le PDG de la BAD (Banque africaine de développement), Akinwumi Adesina, au cours duquel il a mis l’accent sur les opportunités d’investissement en Tunisie dans différents secteurs. Pour sa part, le responsable de la BAD a remercié la Tunisie pour avoir accueilli la banque dans une phase cruciale de son histoire. Il a, également, fait part de la dispostion de l’établissement à coopérer avec notre pays à travers l’appui des projets et programmes dans plusieurs domaines.

S.H