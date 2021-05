Ibrahim Debache : Malgré la crise du Covid-19, Ennakl Automobiles a réalisé ses objectifs

Bien qu’ayant réalisé de bonnes performances en 2020 avec une hausse de son résultat individuel de 75,70% et de son résultat consolidé de 43,82%, concrètement l’année a été difficile pour Ennakl Automobiles à cause de la pandémie du Covid-19 et ses répercussions.

C’est dans une bonne ambiance que s’est tenue, lundi 17 mai 2021, au siège de la société et exactement dans son nouveau centre de formation, l’Assemblée générale ordinaire d’Ennakl Automobiles pour l’exercice 2020, sous l’égide du président du conseil d’administration du concessionnaire, Abdellatif Hmam et son directeur général, Ibrahim Debache.

La concession automobile n’a pas été épargnée depuis la révolution, avec de multiples baisses des quotas et surtout de nouvelles impositions. Le tout, combiné à une conjoncture nationale de plus en plus morose.

Les déboires des années précédentes se sont poursuivis en 2020. Le dinar s’est déprécié de 5,9% par rapport à l’euro, mais avec la baisse du taux directeur, le TMM a arrêté sa course effrénée. En outre, une grande partie des concessionnaires se sont trouvés freinés par un programme d’importation restrictif. S’ajoute à ceci une concurrence rude entre 58 marques commercialisées sur le marché tunisien, représenté par pas moins de 36 importateurs.

En 2020, le marché des véhicules légers (VL) a pratiquement stagné avec une hausse de 0,9%. Le nombre d’immatriculations a atteint 49.671 immatriculations avec une régression du marché des véhicules utilitaires (VU) de 3,6% contre une hausse de 2,5% du marché des voitures particulaires (VP).

En plus du quota annuel octroyé pour l’ensemble des véhicules, le ministère du Commerce avait décidé en 2020 de maintenir le quota des voitures populaires à raison de 10.000 voitures, soit 1.000 voitures par concessionnaire entrant dans ce programme.

Malgré cette conjoncture, Ennakl Automobiles avec l’ensemble de ses marques s’est octroyé la place de leader sur le marché avec une part de marché de 12,6% et 6.243 véhicules vendus sur l’ensemble de l’année (-9,1%), a indiqué M. Debache. Et de préciser la société a été leader du secteur des voitures particulières (VP) avec une part de marché de 14,4% (-14,9% des immatriculations), sachant que le VP représente 74,9% du marché global. Au niveau du marché des véhicules utilitaires (VU), Ennakl a enregistré une progression de 7% alors que le marché était en régression de 3,6%. En outre, la branche de vente de véhicules d’occasion "Das WeltAuto" a enregistré un envol de 156,4%.

« La vente de véhicule d’occasion a pratiquement doublé de volume en 2020 et nous avons l’intention de doubler le volume en 2021. Ça nous permet d’offrir d’autres services à la clientèle à travers la reprise de véhicules, la vente d’occasion et à travers les produits de location qui nous permet de proposer des locations courtes ou moyennes durées à nos clients », a précisé le DG à Business News.

Côté performances, le résultat net a enregistré un envol de 75,70% pour se situer à 32,80 millions de dinars (MD), malgré un impôt de 11,01 MD (+26,82%) et une contribution sociale solidaire de 629.346 dinars.

Le concessionnaire a réalisé en 2020 un résultat d’exploitation en hausse de 17,6% pour atteindre 32,33 millions de dinars. Son chiffre d’affaires a, par contre, baissé de 2,1%, atteignant 400,11 MD en 2019 contre 358,11 MD en 2018.

Le résultat net consolidé s’est situé, quant à lui, à 34,90 MD en 2019 contre 24,27 MD en 2018 enregistrant une croissance de 43,82%. Le chiffre d’affaires consolidé a baissé de 3,3%, passant de 463,71 MD à 448,396 MD, entre 2019 et 2020.

L’activité vente des véhicules neufs ayant rapporté 377,70 MD (-2,3%), celle des véhicules d’occasion 5,10 MD (+156,4%), celle de pièces de rechange 14,35 MD (-15%), celle du service 2,96 MD (-12,9%) et celle de la location 1,84 MD (-9,9%). Le réseau a contribué avec 51% des ventes des véhicules neufs.

« La crise sanitaire a impacté 2020, avec un confinement général qui a perturbé l’activité en mars et avril, outre un arrêt de plusieurs semaines. Et une deuxième vague durant le troisième trimestre 2020 qui a également plombé nos activités dont la vente de véhicules et le service après-vente, face à laquelle nous avons dû adapter notre service à la clientèle.

(…) L’activité automobile mondiale a connu une chute de sa production de 16% en 2020. Les perturbations du secteur automobile ont entrainé également des perturbations très fortes au niveau de la supply chain et notamment la rupture de certains composants comme celle des semi-conducteurs. A cela, s’est rajouté l’augmentation de certains prix de matières premières qui a eu un impact sur la supply chain.

Malgré cette situation, Ennakl Automobiles a su réaliser ses objectifs globalement et suivre son programme d’approvisionnement afin de pouvoir bénéficier au maximum des quotas qui lui ont été octroyés par le ministère du Commerce », a indiqué Ibrahim Debache.

Ennakl Automobiles distribuera au titre de 2020 un dividende qui s’élève à 19,5 MD. Les actionnaires auront droit à un dividende de 650 millimes par action au titre de l’exercice 2020 (contre 250 millimes par action un exercice auparavant) mis en paiement à partir du 25 juin 2021.

En réponse à une interrogation de Business News sur la baisse du chiffre d’affaires, le DG a soutenu : « Nous avons réalisé nos volumes d’importations. C’est vrai qu’il y a des concessionnaires qui ont progressé, ayant augmenté leurs volumes d’importations, surtout pour les marques coréennes et chinoises. Mais, nous avons réalisé nos performances puisque nous avons gagné en parts de marché et maintenu notre leadership. Certes, nous avons perdu quelques parts de marché essentiellement parce que nous n'avons pas pu avoir toutes les voitures populaires comme estimé (pas pu importer les 1.000 voitures populaires, ndlr) à cause des difficultés d’approvisionnement.

Petit à petit, Seat et Skoda augmentent de volume au détriment de la marque Volkswagen. Les deux marques nous permettent de mieux répondre à l’influence des marques asiatiques qui sont en train d’augmenter ces dernières années. C’est une manière qui nous permet de maintenir nos parts de marché puisque les positionnements de Seat et Skoda sont plus compétitifs par rapport aux marques asiatiques notamment les coréennes ».

S’agissant de la quantification de l’impact de la crise du Covid-19 sur la société en 2020, M. Debache a affirmé en réponse à une question de Business News : « Cette crise du Covid-19 a eu un impact négatif avec pas moins de six semaines d’inactivité entre mars, avril et mai 2020. Çeci a eu un impact énorme au niveau de l’activité vente de véhicules mais si nous avons pu nous rattraper notamment sur les deux derniers trimestres de l’année, nous avons connu une chute importante de l’activité SAV, notamment à cause des périodes d’inactivité mais également parce que les clients ont moins circulé en 2020 et donc il y a eu moins de visite des ateliers. L’impact est visible sur les performances, une chute du chiffre d’affaires de 2% pour l’activité VN et une baisse de 19% pour l’activité SAV et pièces de rechange ».

2021 s’annonce meilleure que 2020. Au premier trimestre 2021, le concessionnaire a enregistré une progression de 61,15% par rapport à la même période un an auparavant, qui est passé de 71,14 MD fin mars 2020 à 114,64 MD fin mars 2021.

« C’est un équilibre entre les performances financières et le volume. Cette année, au premier trimestre 2021, nous avons été plus agressifs. Nous avons mis en place un système de "Fast-start" pour nous permettre de nous repositionner sur certains modèles », a précisé le DG.

2020 a été une année compliquée pour Ennakl Automobiles. Même si les réalisations ont nettement progressé, elles ont été freinées par la pandémie et ses répercussions. 2021 s’annonce meilleure au vu des résultats déjà réalisés.

Imen NOUIRA