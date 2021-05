Hichem Mechichi salue le drapeau palestinien dans un lycée à Hammam Chott

Le chef du gouvernement, Hichem Mechichi, a effectué, ce lundi 17 mai 2021, une visite au lycée Mohamed Salah Jabri à Hammam Chott, où il a assisté au salut des drapeaux tunisien et palestinien hissé en soutien à la Palestine qui subit depuis une semaine les assauts de l’armée israélienne.

Hichem Mechichi était accompagné du ministre de l'Education Fethi Slaouti, du gouverneur de Ben Arous, Ali Saied, du secrétaire général de l’UGTT, Noureddine Taboubi, du président l’Utica, Samir Majoul, du président de l’Utap, Abdelmajid Ezzar, du doyen des avocats Brahim Bouderbala, et de l'ambassadeur de Palestine en Tunisie, Hayel El Fahoum.

Le chef du gouvernement, a dénoncé, dans une déclaration aux médias, les récentes attaques féroces et répétées contre le peuple palestinien, ayant coûté la vie à un grand nombre de civils, rappelant que la position tunisienne sur la question palestinienne est constante et que cette cause est celle de tous les Tunisiens.

Hichem Mechichi a enfin salué l'effort diplomatique de la Tunisie et les contacts quotidiens établis au plus haut niveau pour exhorter tous les peuples libres du monde à condamner l'agression brutale contre les Palestiniens et à défendre leur droit légitime à établir un État indépendant avec Al Qods comme capitale.

M.B.Z