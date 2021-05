Ines Ayadi : Le vaccin AstraZeneca sera introduit le 21 mai dans les centres de vaccination

La conseillère auprès du ministre de la Santé et membre de la commission nationale de vaccination, Ines Ayadi, a indiqué, lors de son intervention ce lundi 17 mai 2021, sur Express FM, que la Tunisie possède en ce moment 460.000 doses de vaccins, dont 252.000 doses d’AstraZeneca, dans les dépôts de la Pharmacie centrale.

« Nous avons vacciné jusque-là plus de 350.000 personnes et 141.000 personnes ont déjà eu leur deuxième dose. Cela donne 599.000 vaccinations depuis le 13 mars. Nous avons fait un record de 32.000 vaccinations samedi dernier et cela est dû à la capacité des centres de vaccination. Nous avons aujourd’hui 37.642 rendez-vous pour la vaccination » a-t-elle précisé.

Sur le certificat de vaccination, Ines Ayadi a expliqué que les personnes qui veulent en bénéficier n’auront qu’à cliquer sur l’onglet « Espace citoyen » sur la plateforme Evax, remplir le formulaire et suivre les étapes pour obtenir un certificat de vaccination détaillé.

Elle a enfin précisé, concernant la possibilité de permettre aux entreprises privées d’importer le vaccin, que la stratégie annoncée avait instauré dès le départ la gratuité des vaccins et que le monopole de la Pharmacie centrale a de tout temps prémuni le pays contre toute dérive.

« Le monde entier connait une crise de vaccination et la pénurie est bel et bien là et nous la gérons. Nous augmenterons la cadence dès que nous aurons assez de vaccins et le vaccin AstraZeneca sera introduit dès le 21 mai dans les centres de vaccination. Il y a beaucoup d’appréhension mais nos experts garantissent l’efficacité et la sécurité de ce vaccin. Le danger qui existe comparé à d’autres médicaments n’est pas particulièrement élevé, il sera administré aux personnes de 60 ans et plus. La Grande Bretagne n’a vacciné qu’avec l’AstraZeneca, il y a plus d’appréhension que de risque réel » a ajouté Ines Ayadi.

M.B.Z