Hichem Snoussi : La Haica a reçu plus de 4000 plaintes au mois de Ramadan

Le membre de la Haica, Hichem Snoussi a indiqué ce mercredi 12 mai 2021, dans une déclaration à l’agence Tap que l’instance avait reçu plus de 4000 plaintes à propos du contenu des productions ramadanesques.

Hichem Snoussi a précisé que les plaintes parvenues à l’instance concernent la violence et la médiocrité, notant qu’une production en particulier avait été citée dans toutes les plaintes. Il a souligné, toutefois que la Haica ne contrôle pas la liberté de la presse ou la créativité, mais exerce un rôle régulateur et intervient lorsqu’elle constate des abus et des dépassements.

Le membre de la Haica a estimé que les réalisateurs peuvent maitriser les scènes de violences en misant sur la symbolique, soulignant que l’instance essaye de ne pas intervenir dans les contenus dramatiques sauf qu’elle est parfois obligée de le faire après la visualisation des premiers épisodes.

