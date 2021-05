Hôpital Farhat Hached : Mouvements de protestation, suite à un incident entre une médecin et une agent de propreté

Un bras de fer est engagé entre l'Organisation tunisienne des jeunes médecins (OTJM) et le syndicat de base des agents de la santé de l'hôpital universitaire Farhat Hached. Chacun estimant être dans son bon droit, suite à un incident survenu le 10 mai 2021 à la maternité de l’hôpital entre une médecin interne et une agent de propreté.

L’OTJM a ainsi appelé ses adhérents à un arrêt de travail des services non-urgents le 17 mai 2021 à l'hôpital Farhat Hached et à un rassemblement de protestation le même jour à 10h.

Pour sa part, le syndicat a prévu un rassemblement de protestation quotidien à 9h devant la Direction générale, à partir du 17 mai courant et jusqu’à l’annulation de la décision de suspension de leur collègue.

Mais que s’est-il passé ? Deux versions contradictoires sont avancées par les deux parties.

L’Association soutient que leur collègue Khouloud Cherni, médecin interne, a été agressée verbalement et physiquement pendant sa permanence. Suite à quoi, leur collègue a déposé plainte auprès de la direction de l’hôpital qui a décidé de suspendre l’employée en question.

Pour sa part, le syndicat a affirmé que le médecin a insulté l’agent et l’a agressée, en présence de témoins, avant d'aller se plaindre. Et de soutenir que le directeur de l’établissement a refusé de les entendre.

Une version réfutée par l’OTJM qui assure que le syndicat a déformé les faits pour diffamer leur collègue, tout en considérant le comportement de cette dernière comme solitaire et ne représentant pas les professionnels de la santé. Dans ce contexte, l’association a exprimé son soutien au médecin en appelant à l’ouverture d’une enquête et a fait part de sa volonté de poursuivre toutes les parties impliquées dans l’agression et dans l’incitation à la haine. Elle fait porter la responsabilité aux autorités de tutelle de la dégradation de la situation dans les établissements sanitaires et du manque de sureté.

Le syndicat réclame la réintégration de leur collègue et sa réhabilitation, jusqu’à la fin de l’enquête, exprimant son respect aux médecins respectueux et soutenant le travail d’équipe.

I.N