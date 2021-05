Kaïs Saïed appelle les Palestiniens à unifier les rangs au service de leur juste cause

Une communication téléphonique a eu lieu, dans la soirée du mardi 11 mai 2021 entre le président de la République et le président du Bureau politique du mouvement palestinien, Hamas, Ismaïl Haniya.

Le chef de l’Etat a mis l’accent, lors de cet entretien, sur les constantes de la position tunisienne face à l’agression de l’occupant israélien contre Al Qods al-sharif et qui dépasse la simple condamnation ou dénonciation, des expressions banales, pour être une fierté et une considération à la résistance du peuple palestinien.

Le président de la République a rappelé que la Tunisie ne ménagera aucun effort pour se tenir aux côtés des frères palestiniens en vue de recouvrer leurs droits spoliés qui ne peuvent, aucunement, faire l’objet de tractations ou être prescrits quel que soit l’acuité de l’agression.

Kaïs Saïed a indiqué que le plus grand danger pouvant menacer les droits palestiniens est cette éventuelle culture de la défaite tout en appelant à l’unité des rangs sur le front intérieur et à être toujours au service de la juste cause palestinienne.

De son côté, Ismaïl Haniya a fait un exposé au chef de l’Etat sur les derniers développements à Al Qods et dans la Bande de Gaza et la détermination du peuple palestinien à poursuivre la résistance face aux agressions perpétrées par les colons israéliens et aux provocations menées contre les prieurs.

S.H