Décès de Radhi Belkahia

Le médecin et analyste politique Radhi Belkahia vient de décéder ce mardi 11 mai 2021 en début d’après-midi, apprend Business News auprès d’une source qui a pris l’information chez son épouse Hélène.

Précédemment, sa sœur et son cousin ont annoncé le décès, qui a été rapidement relayé par les réseaux sociaux et sur Business News. Son épouse a cependant démenti l’information, indiquant qu’il n’est toujours pas décédé cliniquement.

Cette fois-ci, à 15h30, c’est elle-même qui annonce le décès, ce qui le rend officiel maintenant.

Ancien de Carnot et de la Faculté de médecine d’Amiens, en France, Dr Belkahia a exercé à la médecine d’urgence du CHU d’Amiens et a été anesthésiste-réanimateur.

Laïc et républicain convaincu, il a régulièrement de riches contributions dans les médias tunisiens et sur Facebook à propos de la politique, de la politique sanitaire et de la médecine. Business News lui a publié sa dernière tribune d’opinion en janvier dernier.

En cette douloureuse circonstance, Nizar Bahloul et Karim Guellaty présentent leurs sincères condoléances à toute la famille du défunt. Paix à son âme !