Le secteur du prêt-à-porter ne sait plus à quel saint se vouer

Il reste 48 heures avant l’aïd et le secteur du prêt à porter ne sait plus s’il doit ouvrir ou fermer.

Officiellement, le secteur doit obéir aux mesures de confinement et garder les boutiques fermées. Sauf que leur fédération à l’Utica a fait pression sur Hichem Mechichi pour leur permettre d’ouvrir ces trois jours d’avant l’aïd. Ce dernier, depuis Lisbonne où il est accompagné de Samir Majoul et Hichem Elloumi, aurait donné son feu vert pour permettre aux magasins de prêt à porter et de jouets d'ouvrir leurs portes en ces jours de l’aïd, surtout que ces journées leur font générer un chiffre d’affaires important estimé à 30% de plus que d’habitude. Pour certains magasins, le chiffre de ramadan serait même égal à celui du reste de l’année.

Certains magasins ont donc décidé d’ouvrir, mais grande fut leur surprise quand les autorités leur ont intimé l’ordre immédiat de fermer. Ils avaient beau expliquer que leur fédération leur a autorisé l’ouverture, la police était ferme.

A la fédération, on ne sait plus que faire. D’un côté, le chef du gouvernement leur a autorisé l’ouverture et de l’autre, ils font face à la police qui ferme les magasins de force et confisque les papiers des véhicules de leurs personnels.

R.B.H