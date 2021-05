Rencontre entre Hichem Mechichi et António Costa

Les relations de coopération entre la Tunisie et le Portugal et les moyens de soutenir la Tunisie dans la lutte contre la pandémie de Covid-19 par l'Union européenne, notamment en fournissant les vaccins étaient au centre des discussions qui se sont tenues ce mardi 11 mai 2021, entre le chef du gouvernement Hichem Mechichi et le Premier ministre portugais ainsi que président du Conseil de l'Union européenne António Costa.

Pour rappel, M. Mechichi est actuellement en visite de deux jours au Protugal et qui s’achèvera ce mardi 11 mai 2021.

La veille et en tant que chargé de la gestion des affaires du ministère de l'Intérieur, le chef du gouvernement a rencontré le ministre portugais de l'Intérieur, Eduardo Cabrita, à Lisbonne. Il devra aussi participer à la réunion euro-africaine sur la migration.

