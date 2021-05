Hichem Mechichi rencontre le ministre portugais de l'Intérieur Eduardo Cabrita à Lisbonne

Le chef du gouvernement, chargé de la gestion des affaires du ministère de l'Intérieur, Hichem Mechichi, a rencontré aujourd'hui le ministre portugais de l'Intérieur, Eduardo Cabrita, à Lisbonne.

Hichem Mechichi a remercié son homologue portugais pour l'invitation à assister aux activités de la Rencontre euro-africaine sur la migration malgré la pandémie de Covid-19, notant le niveau des relations existant entre la Tunisie et le Portugal.

Concernant la question de la migration, Hichem Mechichi a réitéré la position de la Tunisie pour l’adoption d’une approche globale qui ne se limite pas aux solutions sécuritaires face à ce phénomène humanitaire.

De son côté, le ministre portugais de l'Intérieur, Eduardo Cabretta, a salué le niveau de coopération existant entre la Tunisie et le Portugal au niveau de la sécurité, du renseignement, de la protection civile et de la lutte contre le terrorisme. Il a souligné que l'Europe souhaite être plus ouverte aux positions des pays du sud de la Méditerranée à l'égard de la migration clandestine afin de convenir d'une approche multidimensionnelle, contribuant ainsi à lutter contre ce phénomène et à faciliter la circulation des personnes dans l'espace méditerranéen.

Hichem Mechichi, en visite au Portugal, participera demain à la réunion euro-africaine sur la migration et prononcera un discours à cette occasion. Avant le début de la conférence, il rencontrera également le premier ministre portugais Antonio Costa, qui assure actuellement la présidence du Conseil de l'Union européenne.

