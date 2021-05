Hasna Ben Slimane : La sortie nocturne de Kaïs Saïed entache les mesures de l'Etat

La porte-parole du gouvernement, Hasna Ben Slimane, a été l’invitée de Hamza Belloumi dans la Matinale du lundi 10 mai 2021 sur les ondes de Shems FM. Elle est, entre autres, revenue sur le confinement général et les réactions populaires à cette décision.

Elle a noté que la décision du gouvernement avait été, entre autres, motivée par le manque de marge de manœuvre face au risque d’effondrement du système de santé. « Quand les services de réanimation arrivent à saturation, les solutions deviennent limitées », a-t-elle avancé.

Dénonçant le non-respect des protocoles annoncés le 26 avril , la porte-parole du gouvernement a indiqué que certains avaient pris ces décisions pour des « ordres à mettre en exécution» alors qu’il s’agissait de mesures pour protéger les Tunisiens.

Questionnée sur le non-respect du protocole sanitaire par le chef du Parlement, Rached Ghannouchi, en visite hier à Kasserine, la porte-parole du gouvernement a, dans ce sens, appelé à plus d'égalité entre les responsables de l'Etat. Elle a affirmé que Ghannouchi n'est pas le seul à avoir violé le protocole, critiquant la sortie nocturne du chef de l'Etat et affirmant que « des symboles de l'Etat n'ont pas respecté les mesures sanitaires - dont elle cite Kaïs Saïed - ce qui entache la crédibilité des mesures de l'Etat ».

L’annonce du confinement général a provoqué une vague de colère auprès des commerçants surtout ceux dont les activités connaissent un regain pendant la période de l’Aïd. Certains ont fait fi des décisions du gouvernement et ont ouvert leurs commerces. D’autres ont annoncé la désobéissance civile et ont sillonné les rues de leurs villes pour manifester leur mécontentement.

A ce sujet, Hasna Ben Slimane a noté que la situation actuelle de certains commerçants sinistrés n’incombait pas au gouvernement mais à la pandémie signalant que la situation de certains secteurs d’activité était difficile bien avant le Coronavirus. « Nous assumons tous les répercussions de cette guerre contre le Coronavirus mais c’est à ceux qui sont les plus sinistrés que nous nous adresserons en premier », a-t-elle indiqué.

Pour ce qui est des « contradictions » relevées dans certaines décisions, notamment l’autorisation accordée aux taxis individuels et collectifs, louages, véhicules de transport touristique et l’ouverture des espaces de grande distribution, elle a fait savoir que le gouvernement ne pouvait détailler les restrictions dans un point de presse et que chaque ministère se devait d’annoncer les détails.

Elle a rappelé dans ce sens que pour le cas des hypermarchés, seules les galeries marchandes seraient fermées et que pour le transport, seules les personnes disposant d'autorisation de circuler pouvaient prendre les moyens de transport autorisés.

Dimanche, la fédération générale du transport relevant de l’Union tunisienne de l’Industrie, du commerce et de l’artisanat (Utica) a décidé d’autoriser à travailler durant le confinement, les taxis individuels et collectifs, les voitures de louage, les véhicules de transport touristique et les voitures de transport rural.

Selon le ministère de la Santé, 79 décès ont été notifiés le 7 mai portant le nombre des victimes du Covid-19 en Tunisie à 11.429. Le nombre de personnes actuellement hospitalisées s’élève à 2518 dont 490 en soins intensifs et 138 sous respirateur. Tous nos articles sur la pandémie Covid-19

N.J.