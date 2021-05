Confinement : Le coup de gueule de Mohsen Marzouk

Le président du mouvement Machrouû Tounes, Mohsen Marzouk a publié un statut ce dimanche 9 mai 2021, sur sa page personnelle pour dénoncer les mesures adoptées durant la période de confinement, dont l’autorisation d’exercer accordée aux grandes surfaces et la fermeture des marchés quotidiens et hebdomadaires.

Mohsen Marzouk a épinglé les critères adoptés dans la prise de décision dans la mesure où les marchés demeurent un espace ouvert tandis que les grandes surfaces restent un lieu fermé propice à la prolifération du virus. « Les grandes surfaces ont ceux qui les protègent et vous, vous avez peur. Vous utilisez la force uniquement avec les petits commerçants », indique Mohsen Marzouk, citant en exemple la fermeture du marché aux poissons de Sfax.

« Vous n’avez pas honte. Il n’y a que la résistance qui puisse marcher et vous ne faites que créer des conditions propices à la désobéissance civile », conclut-il.

Aujourd'hui, en ce premier jour de confinement, de vives tensions ont éclat au marché central de Tunis, au souk Sidi El Bahri ainsi qu’au marché aux poissons de Sfax.

Les marchands ont décidé d’ouvrir leurs commerces contrairement aux dispositions du confinement général décrété par le gouvernement à partir d’aujourd’hui et jusqu’au 16 mai 2021. Ils ont forcé les portes et ont manifesté leur désobéissance en voulant travailler malgré les dispositions du confinement. Les forces de l’ordre et la police municipale sont intervenues et ont procédé à la fermeture forcée des marchés.

S.H